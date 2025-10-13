Франція евакуювала президента Мадагаскару після заколоту військових

Французькі військові евакуювали президента Мадагаскару Андрі Раджуеліну. У країні тривають протести, військові намагаються повалити уряд.

Про це повідомляє Radio France International.

Евакуацію провели після домовленості з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Уряд Франції заявляє, що не втручається у внутрішню політику Мадагаскару. Мадагаскар був колонією Франції до 1960 року.

Акції протесту, ініційовані молоддю 25 вересня, почалися у Мадагаскарі через перебої з водою та електрикою, але швидко переросли у вимоги боротьби з корупцією та реформування політичної системи. За даними ООН, щонайменше 22 людей загинули від дій правоохоронців країни.

Президент Андрі Раджоеліна відправив у відставку прем’єр-міністра та розпустив уряд. Водночас протестувальники вимагали відставки президента. Тим часом армія країни влаштувала військовий переворот з наміром повалити уряд.