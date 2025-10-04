Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна, який уперше прийшов до влади після військового перевороту у 2009 році, виступив із заявою проти масових протестів, що тривають у країні, звинувативши демонстрантів у спробі організувати новий переворот.

Про це пише The Guardian.

Акції протесту, ініційовані молоддю 25 вересня, почалися через перебої з водою та електрикою, але швидко переросли у вимоги боротьби з корупцією та реформування політичної системи. За даними ООН, щонайменше 22 людей загинули від дій силовиків, хоча влада це заперечує.

У понеділок Раджоеліна відправив у відставку прем’єр-міністра та розпустив уряд. Водночас рух Gen Z Madagascar закликав до подальших протестів і вимагає відставки президента, а також відсторонення суддів конституційного суду, членів виборчої комісії та керівників парламенту.

"Протестувальників використали, щоб спровокувати переворот", — заявив Раджоеліна у прямому ефірі на Facebook, додавши, що "країни та організації" фінансують рух не заради виборів, а "заради вигоди та влади". Він не надав доказів і не уточнив, кого саме звинувачує.

Учасники протестів відкинули ці заяви.

"Він сказав, що ми не справжні люди, що ми роботи, звинуватив нас у кібератаках. Це було дуже зневажливо", — сказав 18-річний активіст.

Молодь наголошує, що демонстрації були мирними, але попереджає: жорстка реакція силовиків може призвести до ескалації насильства.

Мадагаскар залишається однією з найбідніших країн світу, попри значні ресурси — від дорогоцінних каменів до ванілі. За даними Світового банку, у 2024 році середній дохід на душу населення становив лише $545.

Раджоеліна перебував при владі п’ять років після перевороту, знову обійняв посаду після виборів 2018 року й отримав третій термін у грудні 2023-го, на виборах, які опозиція назвала сфальсифікованими.