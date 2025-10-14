У Чернігівській області через російські обстріли по енергетиці запровадили обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики на сторінці у Facebook зранку 14 жовтня.

За інформацією відомства, російська армія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Там запевнили, що роблять усе необхідне, щоб електропостачання залишалося стабільним.

"Станом на 14 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері", — повідомили в міністерстві.

Міненерго повідомляє, що підготовка до зимового періоду триває: здійснюються ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, формуються запаси ресурсів і посилюється захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії та тепла населенню.

Що відомо про обстріли в ніч на 14 жовтня

У Кіровоградській області вночі під обстріл потрапили об’єкти критичної інфраструктури. Пошкоджено низку будівель, без електропостачання залишилися п’ять населених пунктів. Через наслідки атаки внесли зміни у графік руху приміських поїздів.

Пізно ввечері 13 жовтня російська армія завдала удару авіабомбами по Харкову. Одне з влучань зафіксували на території лікарні у Салтівському районі, звідки всіх пацієнтів евакуювали до іншого медзакладу. Поранення отримали шестеро людей. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі лікарні та підприємства.