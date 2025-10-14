Лукашенко заявив, що Мінськ готовий укласти "велику угоду" з Вашингтоном

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що готовий укласти "велику угоду" зі Сполученими Штатами, якщо будуть враховані інтереси Білорусі.

Про це він сказав під час наради з питань глобальної міжнародної ситуації та розвитку білорусько-американських відносин 14 жовтня, передає білоруське державне інформагентство "Белта".

За словами очільника Білорусі, політика Мінська на відновлення відносин із Вашингтоном має будуватися винятково в білоруських інтересах, то ж він "чекає на пропозиції".

"Велику угоду, як вони вміють говорити. Ми готові до цього. Ми готові з ними укласти велику угоду. На одній чаші терезів – їхні питання, прохання і вимоги, на іншій чаші терезів – наші питання і вимоги. Вирішуємо? Давайте вирішувати. Ми готові до цього. Пропозиції Дональда Трампа у цьому плані я абсолютно оцінюю нормально. Але мають бути враховані й наші інтереси", — сказав він.

При цьому Лукашенко доручив виробити алгоритм білорусько-американських відносин на перспективу, встановивши "червоні лінії".

Він також зазначив, що США, ймовірно, бачать роль Білорусі у процесі "мирного врегулювання" в Україні.

"Якщо американці хочуть врегулювати конфлікт в Україні й бачать там якусь невелику нашу роль, ми готові у цьому брати участь", – сказав він, додавши, що Україна має існувати як суверенна незалежну миролюбну державу і "нікому не створювати жодних проблем та загроз".

Перед зустріччю з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня президент США Дональд Трамп казав, що телефоном поспілкувався з главою Білорусі Олександром Лукашенком. За його словами, тоді серед іншого вони обговорили звільнення 1300 ув'язнених.

У пресслужбі білоруського лідера заявляли, що Лукашенко запросив Трампа із сім'єю до Мінська, на що очільник Білого дому погодився.

Наприкінці червня 2025 року спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог відвідував Білорусь і зустрічався з Лукашенком.

Келлог повідомляв, що обговорював із ним розв’язану Росією війну проти України та зусилля Трампа для її припинення.