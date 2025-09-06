Трамп сподівається, що незабаром влада Білорусі звільнить багатьох політв’язнів

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що білоруська влада незабаром звільнить багатьох із понад тисячі політичних в’язнів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 5 вересня.

"Я вважаю, що вони (білоруська влада — ред.) звільнять багатьох із цих 1400 людей", – сказав Трамп, додавши, що це може статися "вже найближчим часом".

Інших деталей очільник Білого дому не навів.

Перед зустріччю з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня Трамп казав, що телефоном поспілкувався з главою Білорусі Олександром Лукашенком. За його словами, тоді серед іншого вони обговорили звільнення 1300 ув'язнених.

У пресслужбі білоруського лідера заявляли, що Лукашенко запросив Трампа із сім'єю до Мінська, на що очільник Білого дому погодився.

2 липня лідер Білорусі помилував ще 16 людей, засуджених у Білорусі у тому числі за "екстремістськими" статтями.

Наприкінці червня спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог відвідував Білорусь і зустрічався з Лукашенком.

Келлог повідомляв, що обговорював із ним розв’язану Росією війну проти України та зусилля Трампа для її припинення.