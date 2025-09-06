Перейти до основного змісту
Трамп сподівається, що незабаром влада Білорусі звільнить багатьох політв’язнів
Дмитро Михайлов
Ольга Ковальчук
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 2 вересня 2025 року. Getty Images/Al Drago/Bloomberg

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що білоруська влада незабаром звільнить багатьох із понад тисячі політичних в’язнів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 5 вересня.

"Я вважаю, що вони (білоруська влада — ред.) звільнять багатьох із цих 1400 людей", – сказав Трамп, додавши, що це може статися "вже найближчим часом".

Інших деталей очільник Білого дому не навів.

Перед зустріччю з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня Трамп казав, що телефоном поспілкувався з главою Білорусі Олександром Лукашенком. За його словами, тоді серед іншого вони обговорили звільнення 1300 ув'язнених.

У пресслужбі білоруського лідера заявляли, що Лукашенко запросив Трампа із сім'єю до Мінська, на що очільник Білого дому погодився.

2 липня лідер Білорусі помилував ще 16 людей, засуджених у Білорусі у тому числі за "екстремістськими" статтями.

Наприкінці червня спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог відвідував Білорусь і зустрічався з Лукашенком.

Келлог повідомляв, що обговорював із ним розв’язану Росією війну проти України та зусилля Трампа для її припинення.

