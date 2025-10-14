Аеропорти Брюсселя масово скасовують рейси через страйк у Бельгії

У Бельгії через страйк співробітників служби безпеки зупинили роботу два головні аеропорти — Брюссель і Шарлеруа. Скасовані рейси, порушена робота громадського транспорту столиці.

Про це пише The Brussels Times.

14 жовтня в Бельгії триває загальнонаціональний страйк проти урядового плану скорочення бюджетних витрат. Через це найбільший аеропорт країни Брюссель скасував усі вильоти, адже страйкують працівники служби безпеки. Аеропорт Шарлеруа, який є хабом для Ryanair, також зупинив роботу через нестачу персоналу.

Страйк паралізував і громадський транспорт у столиці: затримані чи скасовані рейси метро, трамваїв і автобусів. Поліція Брюсселя закликала жителів уникати центру міста та користуватися автомобілями.

Уряд на чолі з Бартом де Вевером прагне скоротити дефіцит бюджету, реформувати пенсійну систему та заморозити індексацію зарплат. Ці зміни викликали обурення профспілок, які вимагають зберегти соціальні гарантії.

Конфедерація християнських профспілок (CSC) заявила: "Уряд обіцяв більше стабільності й робочих місць, але знову страждають усі, крім багатих". Організатори страйку очікують, що до акції в Брюсселі долучаться десятки тисяч людей.