Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі фінським колегою Александром Стуббом. Лідери обох країн "скоординували позиції" щодо закінчення війни РФ проти України

Про цю розмову глава української держави повідомив у Telegram 14 жовтня.

Серед іншого Зеленський наголосив, що зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо "не втратити імпульс поширення миру".

"Війна в Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів", — сказав президент.

Відтак він говорив про це майже годину зі Стуббом, вони "координували позиції".

"Координуємо наші позиції. Важливо, що президенту Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і припинення війни в Газі. Звісно, правильні кроки Америки можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України. У нас є відповідне бачення", — сказав Зеленський.

Також, за словами глави держави, вони зі Стуббом обговорили нещодавні російські удари по енергетиці України та потребу в посиленні ППО.

"Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор, і це може стати найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні", — додав він.

Своєю чергою, президент Фінляндії зауважив, що зараз головне – зосередитися на "короткостроковій військовій допомозі для України, довгострокових гарантіях безпеки та мирному процесі".