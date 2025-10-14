Поблизу Верони вибухнув будинок під час виселення боржників: є загиблі й поранені

У місті Кастель-д'Аццано, за 11 кілометрів на південь від Верони в Італії стався вибух у двоповерховому будинку під час виселення боржників. Загинули троє карабінерів, ще 15 людей отримали поранення. Причиною вибуху став вибух газу, яким троє людей заповнили приміщення. Так вони намагалися уникнути виселення.

Про це пише італійське видання Ansa.

Вибух стався вранці 14 жовтня під час виселення сім’ї Рампоні. Двоє братів і сестра заповнили приміщення газом, щоб не дозволити правоохоронцям виконати рішення суду — виселити родину через борги. Коли спеціальні підрозділи карабінерів і пожежники відчинили двері, стався потужний вибух, після якого двоповерховий будинок повністю обвалився.

Унаслідок вибуху загинули троє карабінерів. Ще 11 карабінерів, троє поліцейських і один пожежник зазнали поранень.

Прокурор Верони Раффаеле Тіто заявив, що трагедію розслідують як умисне вбивство. За його словами, "для карабінерів немає сумніву, що це був умисний вибух".

Один із братів Рампоні спробував утекти, але був затриманий неподалік. Його брат і сестра перебувають у лікарні під охороною поліції.

Президент Італії Серджо Матарелла висловив співчуття родинам загиблих і подякував усім, хто ризикує життям на службі державі. Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні назвала подію "глибокою трагедією" і наголосила:

"Ми схиляємо голови перед жертвою тих, хто щодня служить державі й громадянам".

Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі підтвердив, що причиною вибуху став витік газу, який умисно відкрили мешканці перед прибуттям силовиків.

Розслідування триває, місце трагедії залишається оточеним поліцією та пожежниками.