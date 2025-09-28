В американському штаті Мічиган чоловік в’їхав автомобілем у двері мормонської церкви та відкрив вогонь із штурмової гвинтівки.

Про це пише Reuters.

Подія сталася у місті Ґранд-Бланк. За даними поліції, загинула одна людина, ще щонайменше дев’ятеро отримали поранення. Усередині церкви перебували сотні вірян, після тарану автомобілем будівля загорілася. Влада не виключає, що в руїнах можуть знайти більше жертв.

Нападник — 40-річний житель міста Бертон — загинув під час перестрілки з поліцейськими, які оперативно прибули на місце трагедії.

Губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер назвала подію "неприйнятним проявом насильства у місці поклоніння". Президент США Дональд Трамп заявив, що це "цілеспрямована атака на християн у США" та закликав покласти край "епідемії насильства" в країні.

Пожежники та рятувальники працюють уздовж дороги, реагуючи на місце стрілянини в церкві в Ґранд-Бланку, штат Мічиган, 28 вересня 2025 року. Getty Images/JEFF KOWALSKY

Ґранд-Бланк — невелике місто з населенням близько 7,7 тисячі осіб, розташоване за 97 кілометрів на північний захід від Детройта.