Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл країни Росією. Основними цілями РФ залишаються об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Про це він написав на платформі Х.

За його словами, ціллю нападів залишається енергетична інфраструктура. У ніч на 14 жовтня зафіксовано 96 ударних безпілотників, більшість із них ППО збила, проте деякі досягли цілей.

Учора ввечері російська авіація вдарила по Харкову, зокрема по міській лікарні, постраждали 57 людей.

"Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні", — пише президент.

У Кіровоградській області пошкоджена цивільна та залізнична інфраструктури, у Сумській області — енергетичні об’єкти, підприємства, а також зазнала ударів Донеччина. На всіх локаціях тривають відновлювальні роботи.

Зеленський зазначив, що Росія щодня завдає ударів по електростанціях, лініях електропередачі та газових об’єктах. Він закликав партнерів надати Україні сучасні системи ППО, зокрема Patriot, NASAMS та SAMP/T, щоб закрити небо від ракет, дронів і керованих авіабомб.

"Ми розраховуємо на дії США та Європи, «сімки», усіх партнерів, які мають ці системи та можуть надати їх для захисту наших людей", — написав Зеленський.

За його словами, тільки ефективний захист інфраструктури може змусити Росію сісти за стіл переговорів.