У ніч на 14 жовтня російські війська запустили по території України 96 безпілотників. ППО збила 69 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Попередньо, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 російських дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 27 дронів у семи локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на одній із них. У Повітряних силах уточнили, що атака ще триває.

У Кіровоградській області вночі під обстріл потрапили об’єкти критичної інфраструктури. Пошкоджено низку будівель, без електропостачання залишилися п’ять населених пунктів. Через наслідки атаки внесли зміни у графік руху приміських поїздів.

Пізно ввечері 13 жовтня російська армія завдала удару авіабомбами по Харкову. Одне з влучань зафіксували на території лікарні у Салтівському районі, звідки всіх пацієнтів евакуювали до іншого медзакладу. Поранення отримали шестеро людей. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі лікарні та підприємства.