В електромобілі Xiaomi після ДТП заклинили двері: водій загинув

У Китаї 13 жовтня сталася пожежа в електромобілі Xiaomi, внаслідок якої загинув водій. Він не зміг вибратися з автівки. Через це ціна акцій Xiaomi на фондовому ринку впала на 8%.

Про таке інформують офіційна газета Південної Кореї Chosun та американське видання CNBC.

Подія сталася в місті Ченду, адміністративному центрі провінції Сичуань. Поліція Ченду повідомила, що аварія сталася після зіткнення електромобіля моделі Xiaomi SU7 з іншою автівкою. 31-річний водій Xiaomi, імовірно, кермував у стані алкогольного сп’яніння. Розслідують також перевищення швидкості руху автомобіля.

Xiaomi втратив керування під час повороту ліворуч, коли хотів уникнути зіткнення з автомобілем, що повертав праворуч на пішохідному переході. Електрокар зіткнувся з центральним роздільником і перекинувся на зустрічну смугу.

Машина загорілася, двері не відчинялися. На відео, опублікованих у соцмережах, видно, як перехожі намагаються звільнити водія Xiaomi. Пізніше прибули рятувальники та загасили авто вогнегасниками, але водій загинув.

Після інциденту ціна акцій Xiaomi на Гонконзькому фондовому ринку впала на 8,7% порівняно з попереднім торговим днем.

Xiaomi SU7 — перша модель електромобілів фірми Xiaomi. Машину випустили в березні 2024 року. Аварія з SU7 уже була навесні цього року, тоді загинули троє пасажирів. Bloomberg News повідомило, що через такі ДТП розробники можуть переглянути будову електронних дверних ручок, схожих на ручки Tesla.