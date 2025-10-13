В Україні створили карту, де можна переглянути сприятливі місця розташування зарядних станцій для електромобілів.

Про це повідомили у Міністрові енергетики.

Там нагадали, що заходи "зі сприяння електромобільності" визначені, зокрема, Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2030 року, Національним планом з енергетики та клімату та Цілями сталого розвитку до 2030 року.

Враховуючи необхідність розвитку зарядної інфраструктури для електромобілів у зв’язку зі збільшенням їх кількості й було створено створило інтерактивну карту сприятливих місць для розташування зарядних станцій для електромобілів.

"При складанні карти враховувалися вимоги Регламенту (ЄС) 2023/1804 Європейського Парламенту та Ради від 13 вересня 2023 року щодо розгортання інфраструктури альтернативних видів палива та скасування Директиви 2014/94/ЄС", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго вважають, що цей інструмент допоможе оптимізувати розвиток мережі електрозарядної інфраструктури, зокрема на міжнародних автомобільних дорогах, де відсутні зарядні станції на ділянках протяжністю 40 кілометрів і більше.

"Карта створена у співпраці з операторами системи розподілу та експертами з електромобільності та включає дані про найбільш сприятливі місця, включаючи доступну потужність, для розгортання нових електрозарядних комплексів або встановлення нових зарядних станцій... Цей проєкт сприяє розвитку електромобільності в Україні та інтеграції з європейською транспортною мережею", — кажуть у відомстві.

Переглянути карту та детальніше ознайомитися з нею можна за цим посиланням.

За даними Асоціації автовиробників України ("Укравтопром") у вересні 2025 року український автопарк поповнили майже 9,2 тисячі автівок на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 114% більше, ніж у вересні минулого року.

Основну кількість реалізованих автівок становили легкові – 8967 одиниць, з яких 2261 були новими (+160%), а 6706 авто – уживаними (+104%).