Орбан розпочав збір підписів проти "воєнних планів Брюсселя"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у своїй країні збір підписів проти "воєнних планів Брюсселя", йдеться про оборонний план ЄС, який передбачає фінансову підтримку української армії.

Про це угорський прем'єр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нас чекає гаряча осінь. Європа все швидше прямує до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені було представлено воєнний план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена. Ми не дізналися, скільки це коштуватиме і як довго це триватиме. Замість стратегії це було просто прийняття бажаного за дійсне для брюссельців", — написав Орбан.

За його словами, під час саміту ЄС, що відбувся на початку жовтня у столиці Данії Копенгагені, він чітко заявив: "ми про це не просили". Відтоді, за словами Орбана, у ЄС розпочали кампанію проти Угорщини, яка включає "звинувачення у шпигунстві, фейкові новини та юридичні маніпуляції".

"Вони рушили проти нас у Брюсселі... Ми не можемо стояти осторонь і спостерігати за цим! Ми ​​повинні ще раз показати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому ми починаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя", — додав угорський премʼєр.

Нагадаємо, 2 жовтня в столиці Данії Копенгагені відбувся саміт Європейської політичної спільноти, у якому взяв участь і президент України Володимир Зеленський. На полях саміту Зеленський провів низку зустрічей з європейськими лідерами щодо питань безпеки України.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС із Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в бік України. Так, Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС, за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини становить понад 9,5 мільйона осіб. 29% зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів для переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

У вересні 2025 року Угорщина звинуватила Україну у нібито обмеженні прав угорської громади у Закарпатській області та почала вимагати "виправити це", інакше Угорщина продовжить блокувати відкриття переговорних кластерів про членство України у ЄС.