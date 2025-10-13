Перейти до основного змісту
На Афоні для паломників з України відновлюють місце чернечої аскези
На Афоні для паломників з України відновлюють місце чернечої аскези

Юлія Кузьменко
ісіхастіріону Фалакр, гора Афон
Українські паломники моляться біля ісіхастіріону Святих Архангелів Фалакру, гора Афон, Греція, жовтень 2025 року. Православна церква України

Очільник Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський Епіфаній відвідав Святу гору Афон у Греції. там він помолився за Україну та благословив відбудову місця для усамітнення ченців.

Про це 12 жовтня повідомляється на сайті ПЦУ.

Епіфаній провів службу в грецькому чоловічому монастирі під назвою Пантократор, а потім із делегацією з України відвідали вони всі разом відвідали ісіхастіріонТак у православній традиції називають печеру чи інше місце для усамітнення ченця, який бере аскезу, щоб випробувати силу духу Святих Архангелів Фалакру. Місце належить Пантократору, але тривалий час перебувало в запустінні і потребує значної реставрації. Наразі келія відновлюється.

Її передали під опіку ієромонаха з України Паїсія. Тут буде створений духовний осередок для тих, хто з паломництвом прибуває з України, пояснюють у ПЦУ.

Біля ісіхастіріону Епіфаній зустрівся з українськими паломниками, що нині саме перебувають на Афоні. Предстоятель ПЦУ провів молебень за Україну та благословив усіх присутніх. Він передав отцю Паїсію пожертву на відбудову Фалакру, зібрану в Україні, побажавши успіху та благословення у відбудови келії.

На Афоні для паломників з України відновлюють місце аскези
Предстоятель ПЦУ Епіфаній з паломниками з України на горі Афон, Греція, жовтень 2025 року. Православна церква України

Афон — найбільше у світі зосередження православного чернецтва на острові Айон-Орос у Греції. Туди не дозволено прохід жінкам. Як розповідав "Укрінформ", за рішенням Собору старців святого монастиря Пантократор у 2022 році для ПЦУ дозволили побудувати на Афоні власний скит — рішення ухвалили ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Митрополит ПЦУ Євстратій Зоря на пресконференції нагадував, що на Афоні молився ще засновник Києво-Печерської лаври, преподобний Антоній.

