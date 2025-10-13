На Афоні для паломників з України відновлюють місце чернечої аскези

Очільник Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський Епіфаній відвідав Святу гору Афон у Греції. там він помолився за Україну та благословив відбудову місця для усамітнення ченців.

Про це 12 жовтня повідомляється на сайті ПЦУ.

Епіфаній провів службу в грецькому чоловічому монастирі під назвою Пантократор, а потім із делегацією з України відвідали вони всі разом відвідали ісіхастіріон Святих Архангелів Фалакру. Місце належить Пантократору, але тривалий час перебувало в запустінні і потребує значної реставрації. Наразі келія відновлюється.

Її передали під опіку ієромонаха з України Паїсія. Тут буде створений духовний осередок для тих, хто з паломництвом прибуває з України, пояснюють у ПЦУ.

Біля ісіхастіріону Епіфаній зустрівся з українськими паломниками, що нині саме перебувають на Афоні. Предстоятель ПЦУ провів молебень за Україну та благословив усіх присутніх. Він передав отцю Паїсію пожертву на відбудову Фалакру, зібрану в Україні, побажавши успіху та благословення у відбудови келії.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній з паломниками з України на горі Афон, Греція, жовтень 2025 року. Православна церква України

Афон — найбільше у світі зосередження православного чернецтва на острові Айон-Орос у Греції. Туди не дозволено прохід жінкам. Як розповідав "Укрінформ", за рішенням Собору старців святого монастиря Пантократор у 2022 році для ПЦУ дозволили побудувати на Афоні власний скит — рішення ухвалили ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Митрополит ПЦУ Євстратій Зоря на пресконференції нагадував, що на Афоні молився ще засновник Києво-Печерської лаври, преподобний Антоній.