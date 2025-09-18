У Польщі з храму УГКЦ вкрали хрест. Підозрюваного затримали

У польському місті Лігниця 13 вересня з храму Успіння Пресвятої Богородиці зрізали металевий хрест. 17 вересня затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці та в попередніх спробах пошкодити майно цієї церкви.

Про це інформують Gazeta Wyborcza та TVN24 із посиланням на поліцію й заяву прокуратури.

Про зникнення хреста з головної бані повідомив 13 вересня владика Володимир Ющак, єпископ Вроцлавсько-Кошалінський. Глава УГКЦ Святослав прокоментував, що це "не просто крадіжка, а святотатство і богохульство, вчинене напередодні великого свята Воздвиження чесного і животворного Хреста". Він саме був із візитом у Лігниці того дня. Заяву священнослужителя поширило посольство України в Польщі.

А вже в середу, 17 вересня, стало відомо, що затримали за підозрою в крадіжці хреста 29-річного місцевого жителя Беньяміна В., який раніше був неодноразово судимий за майнові злочини.

Прокуратура розповіла, що чоловік намагався викрасти мідні елементи даху вартістю 10 тисяч злотих (близько 100 тисяч грн) ще 4 вересня. Він нібито скористався драбиною, але спрацювала сигналізація.

Речниця прокуратури, яку цитує TVN24, каже, що далі підозрюваний, готуючись викрасти хрест з купола церкви, викрав з фургона алюмінієву драбину вартістю 1639 злотих. Під час крадіжки хреста (його оцінили на 10 тисяч злотих) було пошкоджено дах храму УГКЦ, збитки становлять 30 тисяч злотих.

Слідство вважає, що Беньямін В., окрім крадіжки, образив релігійні почуття інших людей. Йому висунули підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу Польщі.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років.