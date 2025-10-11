Німеччина не може збивати російські дрони через післявоєнну конституцію

Післявоєнні конституційні обмеження, покликані не допустити повторення нацистського минулого, сьогодні заважають Німеччині ефективно реагувати на зростаючу кількість російських дронів у своєму повітряному просторі.

Про це пише Politico.

Основний закон Німеччини, ухвалений 1949 року, прямо забороняє армії — Бундесверу — брати участь у внутрішніх питаннях безпеки. Ця норма була реакцією на те, як нацистська влада використовувала військових для придушення політичних опонентів у країні.

Сьогодні ж така заборона має неочікуваний наслідок: вона обмежує здатність країни реагувати на провокації Кремля, який, за оцінками Берліна, активно тестує європейські системи оборони через масові дронові вторгнення.

"Необхідно змінити законодавство, щоб ті, хто має відповідні можливості — тобто Бундесвер, — отримали й повноваження діяти", — заявив голова комітету оборони Бундестагу Томас Ревекамп із консервативного блоку канцлера Фрідріха Мерца.

Згідно з чинним законом, армія може збивати дрони лише над військовими базами. Поліція формально має право діяти проти безпілотників у разі загрози, але не володіє необхідними технічними засобами.

"Федеральна поліція та майже всі земельні поліції нині не мають жодних систем для боротьби з дронами", — визнав Ревекамп.

Минулого року невідомі дрони фіксували над об’єктами німецького оборонного концерну Rheinmetall і хімічного гіганта BASF. Хоча доказів, що ці дрони були озброєні, немає, спецслужби підозрюють їх у шпигунській діяльності.

Міністр внутрішніх справ Александр Добриндт планує створити у складі федеральної поліції підрозділ протидії дронам і національний координаційний центр, який об’єднає ресурси поліції, спецслужб і військових. Він також готує законопроєкт, який дозволить Бундесверу збивати дрони у разі загрози життю людей.

Однак юристи попереджають, що такий закон може бути визнаний неконституційним. "

"Якщо уряд очікує від військових більше, ніж просто адміністративну допомогу, справа опиниться у Конституційному суді", — зазначила депутатка Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Коаліція канцлера Фрідріха Мерца, що об’єднує правоцентристів і соціал-демократів, має одну з найменших більшостей у новітній історії ФРН. Для внесення змін до конституції потрібна дві третини голосів, яких уряду наразі бракує.

Це означає, що Німеччина залишатиметься вразливою до російських дронових вторгнень щонайменше до того часу, поки поліція не отримає власні системи перехоплення.

"Світ змінився, і більше не існує межі між внутрішньою та зовнішньою безпекою. Ми маємо адаптувати нашу конституцію до нової реальності", — підсумував Ревекамп.