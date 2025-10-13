Прокуратура Польщі скерувала до суду обвинувальний акт проти двох громадян Росії — Ігоря Р. та його дружини Ірини Р.. Подружжя звинувачують у шпигунстві на користь російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) та участі у підготовці пересилання вибухівки.

Про це йдеться у повідомленні польської Національної прокуратури.

За даними слідства, подружжя було затримано ще у липні 2024 року і відтоді перебуває під вартою. Обвинувачення стосується "злочину шпигунства", передбаченого статтею 130 § 2 Кримінального Кодексу Польщі.

У прокуратурі стверджують, що з лютого по серпень 2022 року Ігор Р. співпрацював із ФСБ, збираючи та передаючи інформацію, яка може завдати шкоди інтересам Польщі.

Як встановили правоохоронці, зокрема, чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про діяльність російських опозиціонерів, які проживають у Польщі, а також про людей та організації, які надають їм допомогу. Зібрані дані Ігор Р. зашифрував та передав своїй дружині на електронному носії для подальшої передачі ФСБ.

Своєю чергою Ірина Р., перебуваючи в Росії, намагалася передати цю інформацію, надіславши зашифровані дані через поштомат та намагалась встановити "прямий контакт" із представниками ФСБ.

Окрім цього, Ігоря Р. звинувачують у тому, що в липні 2024 року він, діючи спільно з двома громадянами України та ще одним громадянином РФ, взяв участь у відправленні кур’єрської посилки, яка містила вибухові речовини, зокрема нітрогліцерин і військові електричні детонатори.

За висновками експертів польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW), вміст посилки становив, зокрема, потужну вибухівку, електричні запальники радянського виробництва, перероблений павербанк, що слугував детонатором, металевий термос із кумулятивним зарядом та мішок із порошкоподібним алюмінієм.

У прокуратурі зазначили, що весь пристрій утворював так звану кумулятивну бомбу, вибух якої міг би завдати значної шкоди інфраструктурі.

Посилку виявили у складських приміщеннях кур’єрської компанії в Лодзькому воєводстві (центр Польщі).

Своєю чергою посилку намагалася відправити громадянка України Крістіна С., проти якої 30 червня до районного суду у Петрово-Трибуналі направлено акт обвинувачення за статтею КК Польщі про організацію безпосередньої "небезпечної події". Жінку 21 серпня цього року було засуджено за цією статтею.

Також вказується, що матеріали щодо інших людей, причетних до справи, виділено в окреме кримінальне провадження, яке триває. Розслідування проводилося спільно з відділенням ABW у місті Катовіце.

7 жовтня в Естонії Віруський окружний суд визнав винним військового Івана Дмитрієва у шпигунстві на ФСБ РФ. Його засудили до 4 років та 11 місяців позбавлення волі.