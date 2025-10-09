Як стверджують журналісти-розслідувачі, угорські спецслужби впродовж років намагалися вербувати співробітників інституцій Європейського Союзу в Брюсселі.

Про це свідчать дані спільного розслідування німецького Spiegel, бельгійської De Tijd та угорського порталу Direkt36.

Журналісти встановили, що у 2015–2017 роках угорський дипломат, позначений як "В", намагався залучити до співпраці одного зі співробітників Єврокомісії, пропонуючи гроші за передачу інформації. Джерела у державних структурах підтвердили ці дані.

Документ угорського представництва у ЄС свідчить, що "В" тоді працював у департаменті політики згуртованості під керівництвом нинішнього єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї. У 2017 році він "засвітився" через надмірний тиск із Будапешта для прискорення результатів.

За даними журналістів, зараз "В" має звання підполковника та працює в Національному інформаційному центрі, що координує угорські розвідувальні структури. Торік він публікував статтю у журналі угорської військової розвідки, де розмірковував про сучасні виклики для спецслужб. Він та Варгеї відмовилися від коментарів.

Spiegel також назвали імена ще двох ймовірних угорських агентів, які в цей період привернули до себе увагу.

Раніше, наприкінці 2024 року, Direkt36 і De Tijd вже повідомляли про шпигунську діяльність угорських спецслужб щодо посадовців ЄС, зокрема стеження за співробітниками Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), прослуховування телефонів і обшуки готельних номерів.