Сейм Польщі у четвер, 9 жовтня, схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі. Це відкриває шлях до відбування покарань у країні людям, яким суд виносить вироки.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Зазначається, що ухвалення закону про ратифікацію угоди з МКС підтримали проголосували 417 депутатів, 22 були "проти", а ще 3 — утрималися.

Тепер документ скеровується до Сенату, після чого має бути підписаний президентом Польщі Каролем Навроцьким.

У грудні 2024 року у Гаазі польська влада і МКС підписали угоду щодо співпраці у виконанні вироків суду, яка потребувала ратифікації.

Згідно із документом, в Польщі можуть виконуватися вироки МКС, винесені щодо засуджених незалежно від їхнього громадянства – зокрема й тих, хто не є польськими громадянами чи резидентами.

Водночас вона запроваджує дворівневий механізм згоди на прийняття засуджених, що дозволить Польщі відмовити у виконанні вироку, якщо це суперечить національному законодавству або загрожує безпеці держави.