В Естонії засудили військового за обвинуваченням у шпигунстві на користь ФСБ

В Естонії Віруський окружний суд визнав винним військового Івана Дмитрієва у шпигунстві на користь російської Федеральної служби безпеки (ФСБ). Його засудили до 4 років та 11 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Зазначається, що Іван Дмитрієв є громадянином Естонії. Згідно з обвинувальним актом, чоловік, який був членом Кайтселійта, з березня по травень 2025 року співпрацював з Олександром Бобковим — офіцером оперативного відділу прикордонної служби ФСБ. За його дорученням засуджений надавав інформацію російській спецслужбі.

Серед іншого, ФСБ цікавилася інформацією про членів Кайтселійта та життя людей в Нарві. Йдеться про загальну "політичну ситуацію", Музей Нарвської фортеці та військовослужбовців, які перебували у місті.

За словами державного прокурора, Дмитрієв був активним членом Кайтселійта, де виконував різноманітні завдання, зокрема, керував БПЛА. Його подальша діяльність могла завдати значної шкоди безпеці Естонії, зазначила сторона обвинувачення.

"Ми затримали Дмитрієва за першої ж нагоди, коли він після участі в навчаннях Збройних сил планував поїхати до Росії на зустріч з керівником агентів", — розповів заступник генерального директора естонської Служби безпеки Тааві Наріц.

Окрім позбавлення волі суд зобов'язав Дмитрієва сплатити на користь Естонії штраф у розмірі 2215 євро.

25 вересня суд в Естонії визнав жителя Нарви Ігоря Лобіна винним у співпраці з ФСБ РФ і шпигунстві проти країни, засудивши його до 5 років ув’язнення.