В Україні створять Державну інформаційну систему координації евакуації
В Україні створять Державну інформаційну систему координації евакуації

Надія Собенко
евакуація
37 евакуаційний потяг прибув на Рівненщину. ГУ ДСНС в Рівненській області

Кабінет міністрів запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих і прифронтових територій. Це допоможе упорядкувати процес евакуації людей.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Розподіляємо обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюємо можливості для аналізу потреб евакуйованих. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання", — зазначила вона.

Складові процесу евакуації розподілені таким чином:

  • Мінрозвитку через Координаційний штаб - загальна координація;
  • Мінсоцполітики - соціальний супровід та реінтеграція на місцях у громадах;
  • ДСНС - безпека, оповіщення й технічна частина евакуації;
  • Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування - заходи евакуації на місцях: організація збірних пунктів, оповіщення, реєстрація, транспортування та розміщення людей, побутова підтримка;
  • Національна соціальна сервісна служба України — координація роботи мультидисциплінарних команд, які включають соціальних працівників, психологів, юристів, медиків.

