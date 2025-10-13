В Україні створять Державну інформаційну систему координації евакуації

Кабінет міністрів запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих і прифронтових територій. Це допоможе упорядкувати процес евакуації людей.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Розподіляємо обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюємо можливості для аналізу потреб евакуйованих. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання", — зазначила вона.
Складові процесу евакуації розподілені таким чином:
- Мінрозвитку через Координаційний штаб - загальна координація;
- Мінсоцполітики - соціальний супровід та реінтеграція на місцях у громадах;
- ДСНС - безпека, оповіщення й технічна частина евакуації;
- Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування - заходи евакуації на місцях: організація збірних пунктів, оповіщення, реєстрація, транспортування та розміщення людей, побутова підтримка;
- Національна соціальна сервісна служба України — координація роботи мультидисциплінарних команд, які включають соціальних працівників, психологів, юристів, медиків.