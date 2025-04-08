В Україні зростає попит на вживані електромобілі — Укравтопром

У березні 2025 року українці придбали понад 4,6 тис. електромобілів, серед яких переважну більшість становили вживані електрокари.

Про це повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

“У минулому місяці український автопарк поповнили 4 680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно березня минулого року попит на електромобілі зріс на 6%, а у порівнянні з лютим 2025 р. — на 4%”, — зазначили в Укравтопромі.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тисяч електромобілів. Це на 8% більше, ніж у І кварталі 2024 року. З них нових — 1 978 од. (-26%) та 10 827 — вживаних (+18%).

Основну кількість зареєстрованих у березні електромобілів становили легкові авто — 4 532 одиниці. З них нових — 647, уживаних — 3 885.

Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 автомобілів.

Лідерами серед нових електромобілів місяця стали:

BYD Song Plus — 100 од.,

Volkswagen ID.Unyx — 96 од.,

Zeekr 001 — 69 од.,

Zeekr 7X — 59 од.

та Audi Q4 e-tron — 45 од.

До п’ятірки найбільш популярних серед вживаних електромобілів увійшли:

Tesla Model Y — 448 од.,

Nissan Leaf — 445 од.,

Tesla Model 3 — 410 од.,

Hyundai Kona — 273 од.

та KIA Niro — 270 од.

Акції компанії Tesla впали на понад 35% після інавгурації Трампа, а у 2024 році компанія зазнала першого річного падіння продажів за понад десять років. У Німеччині продажі автомобілів Tesla впали на 76 відсотків у лютому порівняно з 2024 роком.