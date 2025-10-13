Дощі та холодно: якою буде погода в Україні 14 жовтня

У вівторок, 14 жовтня, у більшості областей України пройдуть дощі. Також буде холодно.

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у ніч на 14 жовтня вночі очікується лише +2 — +6 градусів тепла, а вдень буде +6 — +10 градусів. У центральній частині та на сході стовпчики термометрів показуватимуть +8 — +12, на півдні України — +12 — +16 градусів.

"Невеликі дощі пройдуть у більшості областей, хіба що південна частина втримається від опадів. На крайній півночі ймовірні помірні дощі", — каже Діденко.

За прогнозом синоптикині, у Києві у вівторок буде хмарно, місцями невеликий дощ. Температура повітря у столиці вночі передбачається на рівні +2 — +4 градуси, а вдень — до +8 градусів.

Згідно із постановою Кабміну, опалювальний сезон в Україні розпочнеться з 1 листопада поточного року і триватиме до 31 березня 2026 року.