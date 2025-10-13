Щонайменше 44 людини загинули через зливи та повені в Мексиці

У Мексиці щонайменше 44 людини загинули після кількох днів потужних злив і повеней.

Про це пише Reuters з посиланням на уряд.

Стихія охопила п’ять штатів країни. Причиною стали тропічні шторми Priscilla і Raymond, які спричинили масштабні зсуви ґрунту та розлив річок.

За даними влади, у штаті Веракрус загинуло 18 людей, у Ідальго — 16, у Пуеблі — дев’ятеро, а ще одна жертва — у штаті Керетаро. Уряд також повідомив, що всього постраждали 139 населених пунктів.

Президентка Клаудія Шайнбаум заявила, що Національний комітет з надзвичайних ситуацій перебуває на постійному засіданні, а рятувальні служби координують дії з губернаторами постраждалих регіонів.

"Ми продовжуємо реагувати на надзвичайну ситуацію у Веракрусі, Ідальго, Пуеблі, Керетаро та Сан-Луїс-Потосі у співпраці з місцевими урядами та федеральними структурами", — написала Шайнбаум у мережі X.

На фото, оприлюднених мексиканськими військовими, видно евакуацію людей на гумових човнах, підтоплені будинки та рятувальників, які рухаються вулицями, занурені у воду по пояс.