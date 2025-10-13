Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Через складну ситуацію у сімох областях застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

У відомстві зазначили, що енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

"Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України — вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях", — йдеться у повідомленні.

У Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомлення про це будуть на сторінках обленерго регіонів.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", — йдеться у повідомленні.