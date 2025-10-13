Біля узбережжя Франції сплив російський підводний човен

Російський дизель-електричний підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив біля узбережжя Бретані на північному заході Франції. Для моніторингу ситуації Франція направила фрегат свого ВМС.
Про це повідомило командування військово-морських сил НАТО (NATO Maritime Command) у соцмережі X (Twitter).
"Фрегат ВМС Франції здійснює спостереження за морськими підступами Альянсу, фіксуючи присутність російського підводного човна, що діє на поверхні біля узбережжя Бретані. НАТО готове захищати наш Альянс, зберігаючи постійну пильність і морську обізнаність по всьому Атлантичному океану", — йдеться у заяві.
За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, близького до російських військових джерел, підводний човен був змушений спливти через серйозну технічну аварію в паливній системі.
Зокрема, паливо почало надходити безпосередньо в трюм, створюючи вибухонебезпечну ситуацію. Екіпаж не мав ані необхідних запчастин, ані фахівців для усунення несправності, тому не зміг впоратися самостійно.
Б-261 "Новоросійськ" входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ. Його заклали у 2010 році в Санкт-Петербурзі, спустили на воду у 2013-му, а до складу ВМФ Росії човен увійшов у 2014 році.