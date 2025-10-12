Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року

Президент США Дональд Трамп закликав розслідувати обставини так званого "українського імпічменту" 2019 року.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social (недоступна в Україні) 12 жовтня.

"Український імпічмент (щодо мене!) був значно масштабнішим і незаконнішим обманом, ніж Вотергейт. Я сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це", — написав Трамп, назвавши тодішнього заступника голови Комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа "нечесним і корумпованим".

Допис Трампа у Truth Social, де він закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року, 12 жовтня 2025 року. Truth Social

Говорячи про "український імпічмент", Трамп має на увазі першу спробу його усунення з посади президента під час його першої каденції у 2019 році.

Тоді демократи звинуватили його в тому, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він тиснув на Київ, вимагаючи розслідувати діяльність сім’ї Джо Байдена (зокрема його сина Гантера) в Україні. Це розцінювали як використання посади президента США у власних політичних інтересах.

Трамп це заперечував і називав "полюванням на відьом". Палата представників оголосила йому імпічмент, але Сенат, де більшість мали республіканці, виправдав його.

Тепер, називаючи події "обманом" і "гіршими за Вотергейт", Трамп стверджує, що демократи діяли незаконно, порушували процедури, а саме розслідування було політично мотивованим. Він фактично хоче ревізії тих подій і політичної відповідальності його опонентів, зокрема сенатора Адама Шиффа, який тоді відігравав ключову роль у розслідуванні.