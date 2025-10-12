Перейти до основного змісту
Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року
Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року

Юрій Свиридюк
Президент США Дональд Трамп закликав розслідувати обставини так званого "українського імпічменту" 2019 року.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social (недоступна в Україні) 12 жовтня.

"Український імпічмент (щодо мене!) був значно масштабнішим і незаконнішим обманом, ніж Вотергейт. Я сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це", — написав Трамп, назвавши тодішнього заступника голови Комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа "нечесним і корумпованим".
Допис Трампа у Truth Social, де він закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року, 12 жовтня 2025 року. Truth Social

Говорячи про "український імпічмент", Трамп має на увазі першу спробу його усунення з посади президента під час його першої каденції у 2019 році.

Тоді демократи звинуватили його в тому, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він тиснув на Київ, вимагаючи розслідувати діяльність сім’ї Джо Байдена (зокрема його сина Гантера) в Україні. Це розцінювали як використання посади президента США у власних політичних інтересах.

Трамп це заперечував і називав "полюванням на відьом". Палата представників оголосила йому імпічмент, але Сенат, де більшість мали республіканці, виправдав його.

Тепер, називаючи події "обманом" і "гіршими за Вотергейт", Трамп стверджує, що демократи діяли незаконно, порушували процедури, а саме розслідування було політично мотивованим. Він фактично хоче ревізії тих подій і політичної відповідальності його опонентів, зокрема сенатора Адама Шиффа, який тоді відігравав ключову роль у розслідуванні.

