У неділю, 12 жовтня, Європейський Союз розпочав поетапний запуск цифрової системи в’їзду-виїзду — Entry/Exit System (EES) на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це у телеграм-каналі повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що відповідна система стосуватиметься всіх громадян третіх країн, включаючи Україну, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних — фото обличчя та відбитків пальців.

Надалі перетини кордону стануть простішими та швидшими, оскільки біометричні дані перевірятимуться уже за наявною цифровою інформацією.

Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи. Її мета — прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки та запобігання перевищенню дозволених термінів перебування.

"Закликаємо громадян враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок", — додали у ДПСУ.

Що відомо про систему в’їзду/виїзду — Entry/Exit System (EES)

Цифрова система EES дасть змогу автоматично реєструвати дані тих, хто в'їжджає в Шенгенську зону і виїжджає за її межі, зокрема біометричні дані: відбитки пальців і знімок обличчя. Влада країн ЄС матиме постійний доступ до персональних даних громадян третіх країн та історії їхніх поїздок, а також зможе контролювати, чи дотримуються ті дозволеного періоду перебування.

25 квітня 2025 року комітет Європарламенту з громадянських свобод схвалив план поетапного запуску системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. Відповідне рішення підтримали 54 євродепутати, 2 висловились проти, ще 10 утримались.

20 травня Рада ЄС і Європарламент домовилися про поступовий запуск автоматизованої прикордонної системи в'їздів і виїздів (EES) на кордонах Євросоюзу, яка замінить штамп у закордонному паспорті.

8 липня Європейський парламент проголосував за нову систему EES, зокрема 572 європейських парламентарі проголосували "за".