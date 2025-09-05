З жовтня запрацює нова система вʼїзду до ЄС: що зміниться для українців

З 12 жовтня 2025 року в Євросоюзі запрацює нова система в’їзду/виїзду — Entry/Exit System (EES), що змінить правила перетину кордонів для українців.
Про це у фейсбуці повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.
"Система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES) — це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України", — йдеться у повідомлені.
Зазначається, що система поширюється на короткострокові поїздки — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.
Замість штампів у паспорті впроваджується цифрова реєстрація, під час якої збиратимуться такі дані:
- фотографія обличчя;
- відбитки пальців (для осіб від 12 років);
- дані закордонного паспорта;
- час і місце в’їзду або виїзду з території ЄС.
Також з жовтня всі пасажири повинні виходити з транспорту для проходження біометричного контролю, при цьому на залізничних маршрутах процедура може відрізнятися залежно від пункту пропуску.
Крім того, відмова надати біометричні дані може стати підставою для відмови у в’їзді.
У департаменті зазначили, що нова система має на меті посилити контроль за дотриманням правил перебування в ЄС, запобігти використанню підроблених документів і підвищити безпеку в країнах Шенгенської зони.