З жовтня запрацює нова система вʼїзду до ЄС: що зміниться для українців

З 12 жовтня 2025 року в Євросоюзі запрацює нова система в’їзду/виїзду — Entry/Exit System (EES), що змінить правила перетину кордонів для українців.

Про це у фейсбуці Департамент консульської служби МЗС України.

"Система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES) — це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що система поширюється на короткострокові поїздки — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Замість штампів у паспорті впроваджується цифрова реєстрація, під час якої збиратимуться такі дані:

фотографія обличчя;

відбитки пальців (для осіб від 12 років);

дані закордонного паспорта;

час і місце в’їзду або виїзду з території ЄС.

Також з жовтня всі пасажири повинні виходити з транспорту для проходження біометричного контролю, при цьому на залізничних маршрутах процедура може відрізнятися залежно від пункту пропуску.

Крім того, відмова надати біометричні дані може стати підставою для відмови у в’їзді.

У департаменті зазначили, що нова система має на меті посилити контроль за дотриманням правил перебування в ЄС, запобігти використанню підроблених документів і підвищити безпеку в країнах Шенгенської зони.