Вранці 11 жовтня далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вдарили по нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ" у місті Уфа, що у російській Республіці Башкортостан.

Про це Суспільному повідомили джерела в українських спецслужбах.

Відстань від території України до цілі становить приблизно 1400 кілометрів.

За словами нашого співрозмовника, Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів на території РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами російське військо.

"Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для перероблення сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6", — кажуть джерела.

Вони також зазначили, що за останній місяць це вже третій удар по НПЗ у Республіці Башкортостан.

"Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", — додали наші співрозмовники.

18 вересня далекобійні безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані. 24 вересня удар дронів служби безпеки прийшовся по цьому ж підприємству.

11 жовтня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у вересні на території РФ ударами українських Сил оборони було уражено 70 об'єктів паливного та військового сектору. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшили на 21%.