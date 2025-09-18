Далекобійні дрони СБУ вдарили по "Газпром Нафтохім Салават"

Далекобійні дрони Служби безпеки України атакували ТОВ "Газпром Нафтохім Салават" в Башкортостані за 1400 км від кордону з Україною.

Про це повідомило джерело Суспільного в СБУ.

"Далекобійні дрони СБУ долетіли аж до Башкортостану й влаштували гучну "бавовну" на одному з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Зранку місцеві телеграм-канали почали писати про атаку на ТОВ "Газпром Нафтохім Салават", — сказав співрозмовник.

За попередньою інформацією, дрони уразили "серце заводу" — установку ЕЛОУ-АВТ-4. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

18 вересня голова російського регіону Башкортостан Радій Хабіров повідомив, що "два безпілотники літакового типу" атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім" у Салаваті. За його словами, загиблих і постраждалих немає, на підприємстві почалася пожежа.