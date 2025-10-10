Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть дрони

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, за підсумками якої сторони підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників.

Про це йдеться на сайті президента України.

Зеленський нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди надали Україні допомогу на 9 млрд доларів. Окремо президент відзначив внесок Нідерландів у межах ініціативи PURL.

"Це важливо – близько 600 мільйонів доларів. Думаю, що такі кроки, як зробила ваша країна, дають рух, приклади та сигнали іншим лідерам", – сказав Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили подальший розвиток цієї ініціативи та важливість її наповнення новими внесками. Окрему увагу на зустрічі приділили спільному виробництву дронів, яке, на думку Глави держави, є одним із найперспективніших напрямів двосторонньої співпраці.

Наприкінці зустрічі Президент вручив міністру оборони Нідерландів орден "За заслуги" II ступеня.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

Відомо, що у вересні частина військового обладнання за програмою PURL уже прибула до України. Співрозмовник Суспільного у НАТО сказав, ще більше пакетів допомоги "вже в дорозі".