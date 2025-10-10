Апеляція ВАКС залишила в силі заочний вирок нардепу Одарченку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін заочний вирок — вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна — для народного депутата партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.

Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС. Там не називають ім'я нардепа, але у Центрі протидії корупції кажуть, що йдеться саме про Одарченка.

"Апеляційна палата ВАКС, 10 жовтня, завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на вирок ВАКС від 14.11.2024, яким чинного народного депутата України визнано винуватим у наданні неправомірної вигоди голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України (ч. 4 ст. 369 КК України). За результатами розгляду, колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС — без змін", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення суду набуло законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду України.

Що відомо про справу Одарченка

21 листопада 2023 року НАБУ і САП повідомили, що викрили народного депутата Андрія Одарченка на спробі підкупу біткоїнами тодішнього голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. За даними слідства, в обмін на 50 тисяч доларів Одарченко просив сприяти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

22 листопада ВАКС взяв Одарченка під варту з можливістю застави в розмірі 15 мільйонів гривень. Нардеп відхилив звинувачення.

23 листопада фракція партії "Слуга народу" призупинила членство Одарченка та вивела його зі свого складу на час розслідування НАБУ, повідомила голова партії Олена Шуляк. Це рішення підтримали всі члени партії.

Вже 24 листопада нардеп вийшов з-під варти, за нього внесли 15 мільйонів гривень застави, повідомили у Центрі протидії корупції.

18 вересня 2024 року прокурорка САП під час судового засідання повідомила, що Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном. При цьому вона додала, що це не підтверджена інформація. Він того дня не з'явився на судовому засіданні ВАКС, а також не був на роботі у Раді. САП ініціювала стягнення застави та оголошення нардепа в розшук.

За даними прокуратури, він міг виїхати через Закарпатську область. Як зазначила сторона обвинувачення, Одарченко мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою.

Микита в коментарі Суспільному заперечив причетність до можливого виїзду народного депутата.

19 вересня суддя ВАКС задовольнив клопотання сторони обвинувачення та оголосив Одарченка в державний та міжнародний розшук.

Після оголошення в розшук суд постановив слухати справу за обвинуваченням Одарченка заочно — у форматі спеціального судового провадження (in absentia).

23 вересня ВАКС заочно його заарештував і стягнув 15 мільйонів гривень внесеної за нього застави.