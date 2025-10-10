Чорновол заявила, що продовжить службу у ЗСУ та не йтиме в депутатки

Тетяна Чорновол заявила, що не піде в народні депутати та залишиться служити у лавах українських Силах оборони.

Відповідне відео із заявою вона опублікувала у Facebook.

9 жовтня Центральна виборча комісія (ЦВК) на рік продовжила для неї термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України.

Однак Чорновол сказала, що не залишить військову службу, та заявила, що звернулася до ЦВК, аби їй дали відстрочку на рік. Вона привітала таке рішення та подякувала Комісії за державницьку позицію.

"Я ухвалила рішення продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Петро Порошенко вже мене привітав з ухваленим рішенням, яке він глибоко поважає. Привітань від верховного головнокомандувача я ще не отримала… Ну, зрештою я лише командир взводу", — сказала вона.

Також Чорновол засудила "ганебне ухилянтство", яке, за її словами, "облагороджується політичними гаслами", зазначивши, що хоче продемонструвати своїм прикладом, що обирає не "парламентську залу, а службу в армії".

18 вересня ЦВК визнала Чорновол обраною народною депутаткою на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Це сталося після того, як ЦВК отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень ексспікера парламенту і нардепа Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.

Тетяна Чорновол — українська журналістка та громадська діячка. Перебувала в депутатській фракції політичної партії "Народний фронт" Верховної Ради VIII скликання, а також у парламентському комітеті з питань національної безпеки й оборони.

24 лютого 2022 року вона долучилася до 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців та бере участь у бойових діях. Нині вона продовжує службу у лавах ЗСУ.