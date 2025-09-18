Тетяна Чорновол замінить Андрія Парубія у Верховній Раді

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Апарат Верховної Ради засвідчив дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою за списком партії "Європейська Солідарність". Вона була 27-ма у списку партії.

Тетяна Чорновол — українська журналістка та громадська діячка. Була членкинею депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони у Верховній Раді VIII скликання.

З 24 лютого 2022 року Тетяна Чорновол долічилася до 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців та брала участь у бойових діях під час повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня у Львові вбили колишнього спікера Верховної Ради, чинного нардепа від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія. Це сталося на вулиці Єфремова. В Андрія Парубія стріляв невідомий. Від вогнепальних поранень нардеп загинув на місці.

Як повідомляли джерела Суспільного, стрілець був одягнений як кур'єр служби доставки. За даними джерел, він використовував електровелосипед. Нападник підійшов до Парубія і близько восьми разів вистрілив у нього, після чого поїхав із місця злочину.

Для пошуку стрільця оголосили спецоперацію "Сирена", повідомляли в Офісі генпрокурора. Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства.

Очільник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет за кілька годин після вбивства політика повідомив, що відсутні будь-які відомості, які б пов'язували вбивство Ірини Фаріон та Андрія Парубія. Наразі розглядають кілька версій, зокрема, і російський слід.

Вночі 1 вересня Володимир Зеленський повідомив про затримання ймовірного вбивці Андрія Парубія на Хмельниччині. Правоохоронці отримали перші свідчення чоловіка.

1 вересня 52-річному львів'янину, якого затримали у справі про вбивство Андрія Парубія, вручили підозру. Його дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю). Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному — позбавлення волі на строк до 15 років.

Правоохоронці розглядають різні мотиви вбивства, зокрема і замовлення російських спецслужб.