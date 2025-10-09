Центральна виборча комісія (ЦВК) на рік продовжила Тетяні Чорновол термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України.

Про це йдеться у повідомленні ЦВК.

Там нагадали, що Комісія 18 вересня визнала Чорновол обраною народною депутаткою на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Це сталося після того, як ЦВК отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень припинення повноважень ексспікера парламенту і нардепа Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.

"Проте 6 жовтня до Комісії надійшла заява Тетяни Чорновол про наявність причин, що перешкоджають їй у встановлений законом 20-денний строк подати документи, необхідні для реєстрації народною депутаткою, та з проханням продовжити такий строк до одного року у зв’язку із проходженням нею військової служби в Силах безпеки і оборони України", — кажуть у ЦВК.

Таким чином Комісія відповідно до законодавства України визнала зазначені в заяві причини поважними та встановила строк Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою до 6 жовтня 2026 року включно.

Тетяна Чорновол — українська журналістка та громадська діячка. Була членкинею депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" Верховної Ради VIII скликання, а також парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони.

З 24 лютого 2022 року вона долучилася до 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців та брала участь у бойових діях. Нині вона продовжує службу у лавах ЗСУ.

Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року на вулиці Єфремова. Вночі 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання ймовірного вбивці на Хмельниччині.

2 вересня політика поховали у Львові. Того ж дня під час судового засідання підозрюваний у вбивстві Михайло Сцельніков визнав свою провину.