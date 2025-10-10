Ігнат: балістику може збивати лише Patriot

Уночі 10 жовтня Росія використала для удару по Україні багато балістичних ракет, а збивати їх можна лише системами Patriot. Водночас роботу всіх підрозділів ППО ускладнює погана погода.

Про це в етері Суспільного сказав керівник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні було застосовано аеробалістичні ракети "Кинджал" Х-47М2, вони маркуються. Дві такі ракети було запущено, також багато балістики. Сьогодні особливість цієї атаки — це ось як аеробалістичні "Кинджали" і балістичні, такі як "Іскандер-М" і, або ж КМН-23, так, цей корейський варіант. Також були крилаті ракети наземного базування. Це вже "Іскандер-К", — сказав військовий.

Він зазначив, що балістичні та крилаті ракети мають різну траєкторію польоту, тому потрібні різні засоби, щоб їх збивати.

"Потрібні різні засоби, які можуть працювати проти балістики, і засоби, які працюють проти крилатих ракет, які летять по аеродинамічній траєкторії. Тобто як звичайний, там, дрон, крилата ракета чи літак, гелікоптер це все аеродинамічна траєкторія. А є балістична траєкторія. От сьогодні багато балістики було випущено по різних регіонах. Частину з них перехопили", — сказав Ігнат.

За його словами, Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетики. Також РФ часто атакує газовидобувний сектор.

Коментуючи ситуацію зі збиттям балістики, Ігнат зазначив, що головна проблема полягає в тому, що проти цих ракет сьогодні працює тільки система Patriot, тоді як дрони та крилаті ракети, можуть збивати і мобільні вогневі групи.

"З ПЗРК по крилатих ракетах є багато успішних застосувань. Також можуть працювати IRIS-T, NASAMS та інші зенітні ракетні комплекси малого та середнього радіусу дії. Балістику ж може збивати тільки Patriot. Якщо складаються обставини й умови для успішного збиття, то Patriot працює. Сьогодні було застосовано системи Patriot у різних регіонах і маємо збиття балістики", — сказав він.

Представник ПС зазначив, що не вся балістика збивається, тому що це "дуже складна ціль" і залежить від умов, від складності повітряної обстановки.

"Ворог завжди запускає різні засоби. Якщо врахувати 465 дронів і водночас в тій чи іншій області десятки повітряних цілей. Потрібно їх ідентифікувати. Потрібно визначити засоби, які будуть працювати по тій чи іншій цілі. Ворог таким чином ускладнює повітряну обстановку, завдаючи ударів великою кількістю БПЛА і ракет", — сказав Ігнат.

Військовий зазначив, що погана погода впливає на роботу мобільних вогневих груп, пілотів літаків, а також на роботу дронів-перехоплювачів.

"Це не лише мобільних вогневих груп стосується. Це стосується всіх типів пілотованої авіації. Ускладнює роботу наших винищувачів. Є така, така фраза "нельотна погода", так? Ну, і вона поширюється і для дронів-перехоплювачів. Дрон-перехоплювач має свої "очі" — камери. Йому треба ідентифікувати ціль чи то очима оператора, чи машинним зором, який зараз застосовується перехоплювачем. І (погані, — ред.) погодні умови будуть ускладнювати роботу учасників, які в Силах оборони знищують ці повітряні цілі. Тому буде противник використовувати й погодні умови. Це вже він робив і раніше", — сказав він.