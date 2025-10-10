У Липецькій області РФ розбився винищувач МіГ-31

Винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Липецькій області Росії під час заходу на посадку після навчально-тренувального польоту.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ.

За офіційною інформацією, інцидент стався близько 19:20. Обидва льотчики нібито встигли катапультуватися, і їхньому життю нічого не загрожує.

Зі слів Міноборони Росії, літак упав у безлюдній місцевості та виконував політ без боєкомплекту. Причини аварії наразі з’ясовують.

9 жовтня під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим очільник Кремля Володимир Путін визнав, що літак Azerbaijan Airlines, який розбився в Казахстані у грудні 2024 року, уразила російська ППО.

Влітку 2023 року у Росії над акваторією Авачинської затоки на Камчатці також розбився винищувач МіГ-31.