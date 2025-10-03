В Єрмаківському районі Красноярського краю РФ літак Ан-2 у п'ятницю, 3 жовтня, здійснив "жорстку" посадку. Внаслідок цього повітряне судно було повністю зруйноване. За даними російських медіа, є загиблий.

Про авіатрощу повідомила пресслужба російської Західносибірської транспортної прокуратури.

Там кажуть, що літак належав авіакомпанії "Борус". На борту перебувало 2 людини. Наразі обставини та причини цієї аварії — з'ясовуються.

"Абаканською транспортною прокуратурою організовано перевірку виконання законодавства про безпеку польотів", — додали там.

Джерела у правоохоронних органах РФ повідомили російському агентству "Интрефакс", що внаслідок цієї авіатрощі попередньо відомо про одного загиблого.