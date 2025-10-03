Перейти до основного змісту
Літак Ан-2 зазнав трощі у Красноярському краї РФ: попередньо відомо про одного загиблого
КАТАСТРОФАРОСІЯСВІТПОДІЇ

Літак Ан-2 зазнав трощі у Красноярському краї РФ: попередньо відомо про одного загиблого

Дмитро Михайлов
Розмір шрифту
Уламки літака Ан-2 у Красноярському краї РФ
Уламки літака Ан-2 у Красноярському краї РФ. Западно-Сибирская транспортная прокуратура РФ/Telegram

В Єрмаківському районі Красноярського краю РФ літак Ан-2 у п'ятницю, 3 жовтня, здійснив "жорстку" посадку. Внаслідок цього повітряне судно було повністю зруйноване. За даними російських медіа, є загиблий.

Про авіатрощу повідомила пресслужба російської Західносибірської транспортної прокуратури.

Там кажуть, що літак належав авіакомпанії "Борус". На борту перебувало 2 людини. Наразі обставини та причини цієї аварії — з'ясовуються.

"Абаканською транспортною прокуратурою організовано перевірку виконання законодавства про безпеку польотів", — додали там.

Джерела у правоохоронних органах РФ повідомили російському агентству "Интрефакс", що внаслідок цієї авіатрощі попередньо відомо про одного загиблого.

Топ дня
Вибір редакції
На початок