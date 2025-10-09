Очільник Кремля Володимир Путін зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Серед іншого вони обговорили авіакатастрофу пасажирського літака Azerbaijan Airlines поблизу Актау в Казахстані у грудні 2024 року. Лідер РФ визнав, що лайнер уразила російська ППО.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

За словами Путіна, тоді в повітряному просторі РФ перебували українські дрони, тож авіатроща, зокрема, пов’язана з цим. Втім він визнав, що у російській системі ППО сталися "технічні збої" і лайнер було уражено.

"І дві ракети, які були випущені, не вразили безпосередньо літак – якби це сталося, він впав би на місці, – а вибухнули, можливо, це була самоліквідація – за кілька метрів, десь приблизно за 10 метрів (від борту — ред.). І тому його ураження відбулося, але не бойовими елементами, а, швидше за все, уламками ракет", — сказав очільник Кремля.

Також він зазначив, що пілотам пропонували здійснити посадку в аеропорту Махачкали, однак ті, мовляв, відмовилися.

Крім цього Путін запевнив лідера Азербайджану, що російська сторона "зробить усе, що потрібно" щодо компенсацій і "надасть правову оцінку діям усіх посадових осіб".

Своєю чергою, Алієв відзначив те, що Путін "тримає на особистому контролі" розслідування обставин цієї авіакатастрофи.

Що відомо про трощу літака Azerbaijan Airlines Embraer 190

25 грудня 2024 року у Казахстані поблизу Актау розбився азербайджанський пасажирський літак. На борту було 62 пасажири та ще 5 членів екіпажу. Внаслідок трощі загинуло 38 людей, ще 29 — вижили.

За даними МЗС України, на борту літака українців не було. На місці падіння працювали 150 співробітників та 45 одиниць техніки МНС та інших екстрених служб Казахстану.

В Azerbaijan Airlines повідомили, що, за попередньою інформацією, причиною інциденту стало зіткнення літака із птахами. При цьому на розміщених у мережі знімках та відео з місця аварії в обшивці літака було видно отвори. Їхнє походження невідоме. Поліція Казахстану порушила кримінальну справу за фактом аварії літака.

Euronews та Caliber.Az із посиланням на джерела в уряді Азербайджану повідомляли, що причиною трощі літака, що прямував із Баку до російського Грозного у казахстанському Актау, стала російська ракета класу "земля-повітря", випущена із системи російської ППО "Панцир-С". За словами співрозмовників журналістів в уряді, ракета була випущена під час безпілотної атаки Грозного 25 грудня, про яку повідомляв очільник Ради безпеки Чеченської Республіки Хамзат Кадиров.

26 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що за фактом катастрофи літака Генпрокуратура країни відкрила кримінальне провадження.

29 грудня Алієв заявив, що літак отримав ушкодження внаслідок обстрілу з землі поблизу Грозного та був виведений з-під контролю за допомогою засобів РЕБ.

Алієв розповів, що Азербайджан відкрито виклав російській стороні свої вимоги: