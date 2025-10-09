Україна та Естонія 9 жовтня підписали меморандум про співпрацю у сфері цифровізації та кібербезпеки.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Цей документ на полях Tallinn Digital Summit затвердили естонська міністерка юстиції та цифрових справ Естонії Лііса-Лий Пакоста та заступник міністра цифрової трансформації України Віталій Балашов.
Так, меморандум передбачає реалізацію спільних проєктів у сферах штучного інтелекту, кібербезпеки та електронних сервісів.
Серед ключових напрямів співпраці:
- створення спільного прискорювача штучного інтелекту (AI Accelerator) для тестування та впровадження ШІ-рішень у державних органах;
- запуск AI sandbox для безпечного тестування нових технологій;
- реалізація пілотних EdTech-проєктів зі створення ШІ-тюторів та цифрових платформ для навчання;
- розробка та впровадження до кінця 2026 року щонайменше одного спільного proof-of-concept (POC) проєкту зі штучного інтелекту;
- спільна участь у міжнародних кібернавчаннях, зокрема в Locked Shields, які проводить Центр передового досвіду НАТО з кібероборони (CCDCOE);
- розробка відкритих GovTech-рішень та програм навчання для держслужбовців;
- обмін досвідом у сфері управління даними та впровадження постквантової криптографії в е-сервісах для забезпечення стійкого захисту даних у майбутньому.
- проведення регулярних зустрічей експертів, воркшопів і демоднів, зокрема з тематики застосування ШІ у сфері кібербезпеки;
- обмін найкращими практиками та інформацією про кіберзагрози.