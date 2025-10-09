Зеленський нагородив ще 360 захисників України, 223 з них – посмертно

Президент Володимир Зеленський 9 жовтня відзначив державними нагородами 360 захисників України, 223 з них — посмертно.

Про це йдеться в указі №774/2025, який опубліковано на сайті Офісу президента.

У документі вказано, що нагороди призначені за "особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов’язку".

Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".