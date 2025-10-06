Президент України Володимир Зеленський доручив виробникам, уряду та всім задіяним інституціям забезпечити, щоб до кінця року не менше ніж 50% зброї на фронті була вітчизняного виробництва.

Про це глава держави повідомив під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.

"Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій: не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року – наша українська зброя. І це завдання має бути реалізоване", — сказав президент.

За його словами, наразі на фронті понад 40% зброї, яка застосовується — українського виробництва, але "її частка має зрости".

"Українці постачають на фронт необхідні типи дронів, і це колосальні обсяги виробництва й колосальні обсяги поставок. Від звичних ефпівішок до наземних роботизованих комплексів", — сказав Зеленський.

Він також відзначив, що українці "безперечно, перші у Європі в розвитку та застосуванні дронів", зокрема, ударні безпілотники "Лютий", Fire Point, SHARK та "Бобер" демонструють високу ефективність.

Окремо Зеленський відзначив успіхи в застосуванні морських дронів, які, за його словами, "дали змогу повернути під контроль частину Чорного моря".

"Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією — дали нам змогу повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст — Одеси, інших наших міст. Російський флот у Чорному морі вперше в його історії був вигнаний у віддалені бухти. Успішне застосування Україною саме морських дронів багато в чому змінило морські оборонні стратегії всіх провідних держав світу", — сказав президент.

Разом із тим президент визнав дефіцит дронів-перехоплювачів для збиття "шахедів", але зазначив, що "ми працюємо над цим". Також відзначив, що Україна активно працює над розвитком власної балістики.

"Ми не раз успішно застосовували "нептуни" — наші крилаті ракети, і буде час, коли зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та всіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика — це одна з гарантій безпеки", — додав глава держави.