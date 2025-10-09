У четвер, 9 жовтня, Європейський парламент двома окремими голосуваннями відхилив дві спроби висловити вотум недовіри Європейській комісії на чолі з її президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Зазначається, що першу пропозицію подала ультраправа політична група "Патріоти Європи". Її відхилили 378 голосами "проти", "за" проголосували 179 депутатів, утрималися 37.

Другу пропозицію, яку подали "Ліві", відхилили 383 голосами "проти", тоді як "за" було лише 133 голоси, ще 78 утрималися.

У соцмережі Х, фон дер Ляєн написала, що "глибоко вдячна за потужну підтримку, отриману сьогодні".

"Комісія продовжуватиме тісно співпрацювати з Європейським парламентом для розв'язання проблем Європи. І разом досягатиме результатів для всіх громадян Європи. Об'єднані заради нашого народу, наших цінностей та нашого майбутнього", — написала президентка Єврокомісії.

Як повідомляє Deutsche Welle, для затвердження відставки потрібно було набрати дві третини голосів (понад 360 із 720), тому фон дер Ляєн "легко пережила" голосування. Підтримку фон дер Ляєн висловили центристські групи Європарламенту, що мають більшість і критикують ультраправих та лівих за використання механізму вотуму недовіри для заробляння політичних балів.

Що відомо про вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Опівночі 10 вересня дві політичні групи — ультраправі "Патріоти за Європу" та "Ліві" — подали окремі вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн.

"Це рішення було прийнято лише через кілька годин після того, як фон дер Ляйєн виступила зі своїм знаменним зверненням до парламенту в Страсбурзі і лише через два місяці після останнього вотуму довіри до її керівництва", — йдеться у повідомленні.

Політична група "Патріоти за Європу", до якої належить прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, звинувачує Урсулу фон дер Ляєн у відсутності прозорості та підзвітності, а також критикує торговельні угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР та США.

"Ліві" також критикують торговельну політику Єврокомісії, але більший акцент роблять на "бездіяльності виконавчої влади ЄС на тлі війни Ізраїлю в Секторі Гази".

Загалом, це не перший вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Зокрема, 3 липня євродепутат Піперя запропонував висунути вотум недовіри до президентки ЄК та її колегії комісарів.

Причиною для оголошення вотуму недовіри стало його обурення таємним листуванням фон дер Ляєн із гендиректором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів про закупівлі вакцини проти COVID-19.

Інші звинувачення в бік фон дер Ляєн містять можливе нецільове витрачання коштів після пандемії коронавірусу та нібито спробу ЄК пропагувати свою "зелену політику" через фінансування неурядових організацій.

Піперя зібрав 73 підписи під своєю позицією, що на один підпис більше, ніж мінімальний поріг одного з десяти депутатів Європарламенту (72), необхідний для старту цього процесу. Але, якщо хтось із парламентаріїв відкличе свій підпис, він не розпочнеться.

Європейський парламент під час голосування 10 липня не підтримав вотум недовіри Єврокомісії та її голові Урсулі фон дер Ляєн.