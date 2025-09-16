У жовтні Європарламент розгляне два вотуми недовіри президентці Єврокомісії

Європейський парламент під час пленарного засідання, яке відбудеться з 6 по 9 жовтня обговорить два вотуми недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, а потім проголосує за них.

Про це йдеться у внутрішньому електронному листі голови Європарламенту Роберти Мецоли, з яким ознайомилося видання Politico.

Зазначається, що опівночі 10 вересня дві політичні групи — ультраправі "Патріоти за Європу" та "Ліві" — подали окремі вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн.

"Це рішення було прийнято лише через кілька годин після того, як фон дер Ляйєн виступила зі своїм знаменним зверненням до парламенту в Страсбурзі і лише через два місяці після останнього вотуму довіри до її керівництва", — йдеться у повідомленні.

Політична група "Патріоти за Європу", до якої входить прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, звинувачує Урсулу фон дер Ляєн у відсутності прозорості та підзвітності, а також критикує торговельні угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР та США.

"Ліві" також критикують торговельну політику Єврокомісії, але більший акцент роблять на "бездіяльності виконавчої влади ЄС на тлі війни Ізраїлю в Секторі Гази".

Як зазначає речниця Європарламенту Дельфіне Колар, одночасне подання двох вотумів недовіри є "безпрецедентним" та викликало дискусію в парламенті щодо організації двох дебатів і двох голосувань. Очікується, що час дебатів і голосувань буде визначено лідерами політичних груп під час обговорення остаточного порядку денного пленарного засідання 1 жовтня.

"Найбільш імовірним варіантом є спільні дебати в понеділок, 6 жовтня, а потім два окремі голосування у четвер, 9 жовтня", — пише Politico з посиланням на два джерела, знайомих із парламентською процедурою.

Нагадаємо, що це не перший вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Зокрема, 3 липня євродепутат Піперя запропонував висунути вотум недовіри до президентки ЄК та її колегії комісарів.

Причиною для оголошення вотуму недовіри стало його обурення таємним листуванням фон дер Ляєн із гендиректором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо закупівлі вакцини проти COVID-19.

Інші звинувачення у бік фон дер Ляєн включають можливе нецільове витрачання коштів після пандемії коронавірусу та нібито спробу ЄК пропагувати свою "зелену політику" через фінансування неурядових організацій.

Піперя зібрав 73 підписи під своєю позицією, що на один підпис більше, ніж мінімальний поріг одного з десяти депутатів Європарламенту (72), необхідний для старту цього процесу. Але, якщо хтось із парламентарів відкличе свій підпис, він не розпочнеться.

Європейський парламент під час голосування 10 липня не підтримав вотум недовіри Єврокомісії та її голові Урсулі фон дер Ляєн.