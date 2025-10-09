Україна може ухвалити заходи у відповідь, якщо польський парламент підтримає законопроєкт президента Кароля Навроцького про кримінальну відповідальність за так звану пропаганду бандеризму.

Про це посол України в Польщі Василь Боднар сказав у ефірі програми "Факти по фактах" на TVN24.

29 вересня Навроцький подав до Сейму законопроєкт про зміни до Закону про Інститут національної пам’яті та Кримінального кодексу. Документ пропонує карати трьома роками за ґратами не лише за "пропаганду тоталітаризму чи розпалювання ненависті, а й за публічне поширення ідеології Організації українських націоналістів (фракції Степана Бандери) та Української повстанської армії".

Боднар зазначив, що термін "бандерівець" не має наукового підґрунтя в українській чи світовій історіографії, і закликав українців у Польщі не використовувати символіку, яка викликає негативні емоції.

Водночас він не виключив ухвалення українським парламентом дзеркальних рішень, зокрема щодо оцінки дій Армії Крайової та Селянських батальйонів, які брали участь у злочинах проти українців у роки Другої світової війни.

Раніше 88 українських істориків підписали звернення із критикою польського законопроєкту, назвавши його спробою односторонньо визначити вину українців у подіях Волинської трагедії. У канцелярії президента Польщі відповіли, що така критика грає на користь Кремлю.