Польська прокуратура закрила справу про імовірне порушення проти депутатки міської ради Гданська Сильвії Цісонь. Раніше вона поскаржилася, що на неї напав водій з України. Він теж подав заяву проти Цісонь, яку ще розглядають польські правоохоронці.

Про це повідомляють польські медіа TVN24 і Radio ZET.

Депутатка у вересні повідомила, що водій таксі напав на неї, обприскав сльозогінним газом, через що її доставили до відділення невідкладної допомоги "з опіками половини обличчя, всієї шиї та зони декольте".

Згодом портал Trójmiasto.pl опублікував відеозапис із камери спостереження, на якому чутно, як Сильвія Цісонь грубо розмовляє з водієм, який запізнився і не висадив її в зазначеному нею місці.

Вибухнув скандал. Депутатка перепросила за нецензурну лексику, однак додала, що оприлюднене відео показує ситуацію лише частково

"На ньому не чути, як водій ображає мене словесно, плюється на мене і, зрештою, без будь-яких підстав, використовує проти мене перцевий балончик. Хочу категорично наголосити, що мої слова не виправдовують застосування фізичного насильства та агресії, яких я зазнала", — написала Цісонь на Facebook.

Цісонь призупинила членство в Клубі радників "Громадянської коаліції" в міськраді Гданська та в структурах партії "Ініціатива Польща".

Голова клубу радників "Громадянської коаліції" в Гданській міській раді Цезарій Шпевак-Довбор уточнив, що очікується повне розслідування справи поліцією, прокуратурою та судом.

Прессекретар поліції Гданська Маріуш Хржановський заявив, що після розслідування та аналізу всіх доказів було вирішено закрити справу за заявою Цісонь.

А от заява, яку водій таксі подав після конфлікту з депутаткою, все ще аналізується. Українець стверджує, що зазнав образи на національному ґрунті та порушення фізичної недоторканності.

"Поліцейські провели перевірку. Вони також передали повний пакет документів на розгляд прокурору", — прокоментував заяву таксиста Маріуш Хржановський.