Попри виданий ордер на арешт, Путін прилетів в Таджикистан

Кремлівський лідер Володимир Путін прибув із візитом до Таджикистану, попри виданий у 2023 році ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт за незаконну депортацію українських дітей.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

У Душанбе Путіна зустрів президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Вони обійнялися та потиснули руки. За їх підсумками будуть підписані спільна заява та пакет міждержавних, міжурядових і міжвідомчих документів. Візит триватиме з 8 по 10 жовтня.

Путін візьме участь у денному саміті "Центральна Азія — Росія". Там планується обговорення питань нарощування співпраці держав регіону в торговельно-економічній, фінансовій, промисловій, логістичній, енергетичній та інших сферах.

Окрім переговорів із Рахмоном, Путін планує зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Таджикистан ратифікував Римський статут, тому зобов'язаний виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Ще у 2023 році МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою в незаконному переміщенні та депортації населення, в тому числі дітей, з окупованих територій України до Росії.

Що відомо про візит Путіна в Монголію

Путін 2 вересня 2024 року на запрошення президента Ухнагійна Хурелсуха прилітав до Монголії. Країна визнає юрисдикцію МКС, який в березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна.

У Міністерстві закордонних справ України закликали монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Кремлі не хвилювалися через можливий візит Путіна до Монголії, повідомляв російський "Интерфакс", посилаючись на коментар речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

А речник МКС Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія може не арештовувати російського лідера, якщо країни змушені "порушити договірні зобов’язання" з іншою державою або якщо це порушує "дипломатичний імунітет особи або майна третьої держави". Виняток прописаний у IX главі Римського статуту, говорив представник суду.