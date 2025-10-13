Перейти до основного змісту
Каллас: ЄС акумулював 800 млн євро на генератори для України
Каллас: ЄС акумулював 800 млн євро на генератори для України

Надія Собенко
Роксолана Лісовська
Каллас
Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас виступає на порозі перед неформальною зустріччю міністрів оборони ЄС у Форумі в Копенгагені, Данія, 29 серпня 2025 року. REUTERS/Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Європейський союз акумулював 800 мільйонів євро на підтримку України узимку. Вони підуть на закупівлю генераторів. Крім того, ЄС виділив 10 мільйонів євро для спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України і 6 мільйонів євро для дітей і тих, хто зазнав сексуального насилля.

Про це повідомила голова дипломатії ЄС на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондентка Суспільного.

За її словами, європейські країни розширюють мандат на цивільні місії, зокрема на кіберзахист.

У ЄС також обговорюють використання заморожених російських активів, бо "росіяни мають платити за війну, а не платники податків ЄС".

Сибіга повідомив, що обговорив з Каллас енергетичну стабільність, військову спроможність, зокрема PURL.

"Перший пакет програми вже в стадії реалізації. Є шість країн, які долучилися і є намір ще в 7 країн, які готові долучитися. Очікуємо Рамштайн, де ця тематика буде обговорюватися", — сказав він.

Міністр зазначив, що на тлі вторгнення російських дронів у повітряний простір країн ЄС Україна готова ділитися досвідом у збитті дронів і готова будувати інтегровану систему захисту.

"Якщо ми говоримо про системи захисту ЄС чи НАТО - українські системи мають бути інтегральними системами для ЄС. ЄС потребує нашого досвіду", — сказав Сибіга.

"Ми вивчили багато з України, зокрема щодо використання дронів. Нас потрібні антидронові установки. Також нам потрібно фінансування, але ми працюватимемо дуже тісно з українським військовим виробництвом. Уроки з України — ми маємо використовувати дешевші і простіші засоби", — додала Каллас.

Сибіга також зазначив, що триває робота над посиленням санкційного тиску на РОСІю.

"Сотребуємо ухвалення 19 пакету санкцій. Є прогрес щодо можливого використання заморожених активів, зокрема через репараційний кредит. Будуть озвучені певні кроки щодо спецтрибуналу", — сказав він.

Міністр також повідомив, що планує особисто взяти участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС 20 жовтня. Велика частина засідання буде присвячена Україні.

